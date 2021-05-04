السعودية اليوم / غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تتلقى ٦٢٦٥ بلاغاً



مكة المكرمة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال الأيام العشرين الماضية من شهر رمضان المبارك (٦٢٦٥ ) بلاغاً إسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية

وسجلت بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات بواقع (2400) بلاغ، وسجلت الحوادث المرورية بأنواعها (1670)بلاغاً إسعافياً ، والأزمات التنفسية ( 338 )بلاغاً, والإغماء (345) بلاغاً ، والسقوط (197) بلاغاً ، وغيبوبة السكر( 117) بلاغا ، وحالات الصرع (89)بلاغاً, و حالات نزيف (55) بلاغاً، وآلام الصدر (97 )بلاغاً, واشتباه الجلطة (33) بلاغاً, والحالات أخرى ( 925) بلاغاً.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها في العاصمة المقدسة وفي الحرم المكي الشريف مع دخول العشر الأواخر من رمضان وكثفت أعداد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الخطة التشغيلية في المسجد الحرام.

ويشارك فريق الدراجات النارية في المنطقة المركزية في إسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف .

ويبلغ عدد المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة (25 ) مركزاً تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق .

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