السعودية اليوم / فرنسا تسجل 3760 إصابة و311 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19



باريس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت فرنسا 3760 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,656,007، فيما بلغ مجموع الوفَيات 105,159.

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باريس 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت فرنسا 3760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 311 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,656,007، فيما بلغ مجموع الوفَيات 105,159.// انتهى //00:07ت م0001

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