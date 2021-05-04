السعودية اليوم / رئيس جامعة الأمام يدشّن مشروع تشجير إسكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين (الجديد )



الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

دشّن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم, مشروع تشجير إسكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين (الجديد) .

وتسعى الجامعة من خلال هذا المشروع المتميز ؛ لتطوير جودة الحياة داخل الإسكان في المدينة الجامعية ، والمساهمة في رفع وزيادة نسبة المساحات الخضراء ، وتكثيف التشجير في جميع مرافق وأرجاء المدينة الجامعية ، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات (رؤية 2030 )؛ فيما يتعلق بجودة الحياة .

وبين معالي الرئيس العامري أن الجامعة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة باسم ( الجامعة الخضراء) ؛ التي تسعى من خلالها لأن تكون الجامعة صديقة للبيئة ، وتركز على رفع كفاءة الإنفاق للطاقة الصديقة للبيئة والتنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن عملية التشجير والمسطحات الخضراء التي دشنت اليوم ماهي إلا نواة لهذا المشروع المتميز .

من جانبه أوضح المشرف العام على الشؤون الفنية المهندس شافي القحطاني أن الجامعة تعمل على تنفيذ هذه المبادرة كإحدى مبادرات خطة جامعة الإمام الإستراتيجية ؛ إذ تتضمن رفع كفاءة الإنفاق للطاقة ، وزيادة المسطحات الخضراء ، وزيادة أماكن التنزه والرياضة والمشي بالتنسيق مع الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها ، مشيرا إلى أن هذه البداية تمت بالتعاون مع مشروع (الرياض الخضراء) ، والمُستهدف زراعة عدد (12300) شجرة ، أُنجز منها - في هذه المرحلة - (2600) نبتة ، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى زيادة الثقافة المجتمعية للتشجير ، والاستفادة من المساحات الخضراء ، وترشيد الطاقة ، وتقليل استخدام الورق في أفنية المدينة الجامعية كافة .

// انتهى //

23:54ت م

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