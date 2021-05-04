السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالباحة يتأهب لإجازة عيد الفطر بخطة متكاملة



‎ الباحة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة استعداداته للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات، ويتخللها برامج وقائية وتوعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق وأماكن التنزه، متضمنه مسائل وتوجيهات شرعية يحتاجها المسلم في استقبال العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر المبارك، وبطاقات وقائية توعوية معززة لمفهوم الولاء والمواطنة.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات محافظات المنطقة، وينفذها عدد كافٍ من الأعضاء، تأتي بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

//انتهى//

23:47ت م

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