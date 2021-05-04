محمد الفلاح - انهيار مبنى أثري في جدة التاريخية

الثلاثاء 4 مايو 2021

أكد شهود عيان، مساء الإثنين، انهيار أحد المنازل الأثرية الخالية في جدة التاريخية.



وقال الشهود، إن المنزل يعود لمحمد ذاكر وهو أقدم نجار ومعلم رواشين في جدة التاريخية، وقد توفي قبل قرابة الشهر.

ويقع المبنى المنهار ضمن مشروع ولي العهد لإنقاذ بيوت جدة التاريخية، وهو مبنى قيد الترميم، وتشرف عليه وزارة الثقافة، وهو أحد معالم البناء التاريخية التي تقع في قلب جدة، والقريبة من ”بيت نصيف“ الذي أقام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عند دخوله مدينة جدة عام 1344هـ.