شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 251 منشأة بالشرقية منذ بداية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 30 ألف جولة رقابية، و285 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، منذ بداية رمضان المبارك، أسفرت عن إغلاق 251 منشأة مخالفة، وتحرير 1451 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا » وتطبيق «توكلنا».

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 25 /04 /2021م الى 02 /05/ 2021م، 3428 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة.

وأكدت أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.