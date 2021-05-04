شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «الإبراهيم» وزيرا للاقتصاد والتخطيط و«السواحة» رئيسا لهيئة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس الأول، عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ورئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين م. عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وفيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط ود. خالد بن عبدالله السبتي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وم. أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظا لهيئة الحكومة الرقمية ود. إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبا لوزير التجارة، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعدا لوزير التجارة، كما تضمنت الأوامر إعفاء د. أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
إيمان المطيري نائبا لوزير التجارة.. وبدر بن هداب مساعدا