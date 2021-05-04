شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «الإبراهيم» وزيرا للاقتصاد والتخطيط و«السواحة» رئيسا لهيئة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام