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نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لـ«السيدة المتعرضة للتنمر»

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الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة «خزنة زيد»، التي تعرضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة. وأجرى سموه اتصالا بالسيدة المتضررة، وأبلغها بحصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضراوات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبر أمين الشرقية م. فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة اليوم الثلاثاء.

من ناحيتها، قدمت السيدة خزنة زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، داعية الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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