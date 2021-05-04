شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لـ«السيدة المتعرضة للتنمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة «خزنة زيد»، التي تعرضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة. وأجرى سموه اتصالا بالسيدة المتضررة، وأبلغها بحصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضراوات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبر أمين الشرقية م. فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة اليوم الثلاثاء.

من ناحيتها، قدمت السيدة خزنة زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، داعية الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.