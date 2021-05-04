أمير الشرقية يدشن حملة «أخرج زكاتك من بيتك» عبر منصة «تبرع»

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الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حملة «أخرج زكاتك من بيتك» بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية المورد البشري، وتأهيله بما يضمن قدرته على تأدية الأعمال في القطاعَين العام والخاص على أتم وجه.

وأكد سموه ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، والاستفادة من المبادرات، التي انطلقت مع بداية الجائحة وتحويلها إلى مبادرات مستدامة.

وتسلّم سموه، التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لعام 2020 ونتائج بطاقة الأداء المتوازن للربع الأول 2021.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بديوان الإمارة، أمس، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل وعددًا من قيادات الفرع.

من جهته، عبّر المقبل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية؛ على دعمه المستمر والمتواصل لجهود الفرع، إضافة إلى دعمه كل كيانات وجمعيات القطاع الثالث بالمنطقة.

وأوضح المقبل أن حملة «أخرج زكاتك من بيتك»، التي دشنها سموه تعد وسيلة آمنة وموثوقة لإخراج زكاة الفطر لمستحقيها عبر منصة «تبرع».

تابع نتائج بطاقة الأداء المتوازن للربع الأول 2021

وجه بالعمل على توسيع البرامج التنموية