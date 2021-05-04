شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التبرع بالأعضاء ضرورة تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، أمس، مبادرة «أملهم بالحياة»، التي أطلقتها الجمعية السعودية للتبرع بالأعضاء «إيثار»، بحضور رئيس مجلس إدارتها خليفة الضبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سموه أن العلم تطور، وأصبح بالإمكان الاستفادة من أعضاء شخص متوفى؛ لإنقاذ حياة عدد من الأشخاص، ما جعل التبرع بالأعضاء ضرورة ستساهم في إنقاذ حياة الكثيرين.

وقال سموه: «من أنبل ما يقدمه الإنسان هو أن يكون سببا في إنقاذ حياة إنسان آخر، ونحن ندعو الجميع إلى دعم هذا الاتجاه والمساهمة في التبرع بالأعضاء».

وبارك سموه الكريم توقيع اتفاقية بين جمعية «إيثار»، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، وكذلك مركز «جونز هوبكنز» أرامكو الطبي، كما بارك سموه توقيع اتفاقية مماثلة مع الأكاديمية السعودية لفنون الطهي «زادك».

من ناحيته، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الضبيب كلمة قال فيها: «إن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميا في التبرع بالكلى من الأحياء، والمرتبة الثالثة عالميا في التبرع بالكبد من الأحياء، بالإضافة لنجاح زراعة أكثر من 15000 عضو».

ثم كرم سموه أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته السابقة وشكرهم على ما قدموه من جهود.