دعاء الشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام ليلة 22 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو دعاء الشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام في مكة المكرمة ليلة 22 رمضان 1442هـ.

جهود رئاسة الحرمين:

ويأتي هذا وسط تكثيف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، إضافة إلى إشرافها على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات.

من هو الشيخ بندر بليلة؟

هو بندر بن عبدالعزيز بن سراج بن عبدالملك بليلة، من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة المساجد في المملكة، ولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ.

وحصل الشيخ بندر بليلة على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حاليًّا يعمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

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