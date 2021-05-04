وصايا من المصلح للفوز بـ فضل العشر الأواخر من رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، بالجد والاجتهاد للفوز بـ فضل العشر الأواخر من رمضان.

العشر الأواخر من رمضان:

وقال الشيخ المصلح في مقطع فيديو أعيد تداوله اليوم الثلاثاء: “أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد، هذه العشر الأواخر من رمضان هي درة هذا الشهر المبارك، وفيها ليلة خير من ألف شهر”.

وتابع الشيخ المصلح: “ينبغي لنا جميعًا أن نبذل الوسع في عمارة هذه الليالي بكل القربى وكل طاعة وكل إحسان من تلاوة القرآن من قيام الليل من لزوم (إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّا)، والإحسان أيضًا فإنه من مواطن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة”.

ليلة خير من ألف شهر:

ويؤكد العلماء والفقهاء أنه ينبغي على المسلم الحرص على الطاعات لاغتنام فضل العشر الأواخر من رمضان خاصة أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر.

ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي؛ حتى لا يحرم من فضلها وأجرها؛ فقد قال الله تعالى: {إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَـرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } [الدخان: 3].. وقال عز وجل: {إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَـلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [سورة القدر].

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