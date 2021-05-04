خطوات تفعيل الوضع الليلي في سناب شات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني والمحرر في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع، وصول الوضع الليلي أخيرًا إلى تطبيق سناب شات.

خطوات التفعيل:

وقال السبع في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “حدث التطبيق وبعدها أتبع الخطوات اللي في الفيديو حتى تفعل الميزة عندك”.

وتابع: “لو ما تفعلت اصبر شوي وبيطلع عندك الخيار الجديد اللي تقدر منه تفعل الوضع الليلي بالتطبيق”.

سبوت لايت:

وأطلق سناب شات في وقت سابق تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” ما يتيح للمستخدمين ربح مليون دولار أمريكي يوميًّا.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن التقنية تسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين.

ووعد سناب شات بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميًّا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

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