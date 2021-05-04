شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. بائعة الخضار "أم زياد" تروي تفاصيل مكالمتها الهاتفية مع نائب أمير الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روت بائعة الخضار التي تعرضت للتنمر، السيدة "أم زياد"، تفاصيل المكالمة التي تلقتها من نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنحها مقر نظامي.

وذكرت "أم زياد"، خلال حديثها بقناة "الإخبارية"، أن الأمير سألها عما تريده فأجابته بأنها تريد محل لعملها، كما طلبت منه أن تكون ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مؤكدة سعادتها بتوجيهاته حيالها وحيال أسرتها.

يذكر أن نائب أمير الشرقية وجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة "أم زياد" التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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