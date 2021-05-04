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بالصور.. تركي آل الشيخ يتقلد وسام الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بحصوله وسام الملك عبد العزيز.

وشارك "آل الشيخ" متابعيه صور "الوسام" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلاً: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد".

وأضاف: "وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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