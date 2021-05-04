شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "أداء" يقيم الخدمات المقدمة للمعتمرين في جميع المراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو مجهودات المركز الوطني "أداء" الذي يعمل على قياس مايقدم من خدمات لضيوف الحرمين الشريفين.

ويتم ذلك من 9 مراحل تقدمها 11 جهة من الأجهزة العامة في رحلة العمر لمعرفة مدى رضاء المعتمرين والزائرين عن أكثر من 42 خدمة تقدمها الأجهزة العامة في كل المراحل.

ويشمل ذلك كل المراحل ابتداءً من الحصول على التصريح لمكة المكرمة والمدينة المنورة لمرحلة السفر والوصول إلى مكة والمدينة، ومرحلة التنقل والخدمات من مكة المكرمة والمدينة.

ويتم ذلك وفقًا لطرق قياس منهجية ومعتمدة من خلال الاستبيانات الهاتفية.