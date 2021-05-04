شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: المطارات مستعدة للرحلات الدولية ونوجه هذه النصيحة للمسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استعدادات المطارات في المملكة للتشغيل الدولي، ورفع تعليق الرحلات الدولية ابتداءً من 17 مايو الجاري.

ونبهت على جميع المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشترطات البلد المقصود من خلال الناقل الجوي ، واتباع إرشادات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشترطات المفروضةمن الدول الأخرى، تفاديًا لأي اشكاليات أو صعوبات.

وأكدت أنها وضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن، ومطارات توفر سبل السلامة.