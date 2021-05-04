شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك تعليمات الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حظرت النيابة العامة من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس " كورونا " أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم.

وأوضحت "النيابة" العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي وهى:

- السجن مدة تصل إلى (۲) سنتين.

- غرامة تصل إلى ( ۰۰۰, ۰۰ ۲ ) مئتي ألف ريال.

- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائية.

- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.