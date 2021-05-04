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شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك تعليمات الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حظرت النيابة العامة من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس "كورونا" أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم.
وأوضحت "النيابة" العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي وهى:
- السجن مدة تصل إلى (۲) سنتين.
- غرامة تصل إلى ( ۰۰۰, ۰۰ ۲ ) مئتي ألف ريال.
- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائية.
- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.