شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب رؤية البشر لوجه واحد من القمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن الشمس والقمر والنجوم اعتمدوا عليها في التوقيت.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن الشمس دليل على بداية اليوم، والقمر لبداية الشهر، والنجم لبداية الموسم.

وأشار إلى أن القمر يدور حول الأرض عكس عقارب الساعة، وتستغرق هذه الدورة 27 يوما ونصف، وإذا أتم هذه الدورة فهذا مؤشر على تحرك الأرض من مكانها.

ولفت إلى أن الأرض تدور أيضا حول الشمس، لافتا إلى أن القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي، وعندما يكون القمر قريباً من الأرض يكون عدد أيام الشهر 29 يوماً، وعندما يكون بعيدًا عن الأرض يصبح 30 يوما.

ونوه بأن القمر يدور حول نفسه بنفس المدة التي يدور بها حول الأرض، لذلك لا يرى الأنسان من القمر سوى وجه واحد فقط.