شكرا لمتابعة خبر عن سمو نائب أمير الشرقية يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة بائعة الخضار بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم المتعب (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة ‎أم زياد التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الإجتماعي، وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام.

‏وأجرى سموه اتصالاً بالسيدة المتضرره، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

‏وعبر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكداً أنه جري على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غداً الثلاثاء.

من جانبها قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه ، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمه.