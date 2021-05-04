شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فيصل العبد الكريم: كل سنة تخرج الدراما أعمال تهريج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد الإعلامي فيصل العبد الكريم عدم اهتمام الأعمال الفنية في المملكة بتوثيق تاريخها، في حين أن بعض الدول توثق تاريخها في أعمال فنية بإنتاج سعودي.

وقال، خلال استضافته في برنامج "عز الرياضة" مع الإعلامي سلمان المطيويع، إن هناك دول تعتمد على الإنتاج السعودي في إنتاج مسلسلات عن بلدانهم لتوثيق تاريخهم بأعمال جميلة وبإنتاج سعودي وتبث على قنوات سعودية.

وأضاف أن صناع الفن لم يقدموا أعمال توثق تاريخ المملكة، لافتا إلى أن كل عام تخرج الدراما السعودية بأعمال "تهريج".

واستنكر تناول أزمة كورونا في أعمال درامية بشكل كوميدي، دون الاهتمام بسرد الجهود التي بذلتها المملكة في بدايات الأزمة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل عدم تقديم مثل هذه الأعمال طالما أنها لم تقدم فكرة جيدة.