شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشقيري " يتحدث عن اعتماد نظام الدفع الالكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن اعتماد نظام الدفع الالكتروني بديلاً عن المعاملات المالية خلال الأشهر القادمة داخل المملكة.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي": "سيتم إلغاء نظام المعاملات المالية للدفع الإلكتروني من خلال التقديم على بطاقة رقمية يمكن ربطها بالجوال واستخدامها في البيع والشراء".

وأضاف: "توفير فكرة الدفع الغير نقدي في المملكة في تطور كبير، وزادت أجهزة الدفع الغير نقدي لـ 700 ألف جهاز".

كما أوضحت "الشقيري" أن عدد العمليات غير النقدية بلغت خلال عام 2020 ثلاثة مليار، مشيرًا لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني في الأسواق الشعبية أيضًا.