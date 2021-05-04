شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" في الدوائر الحكومية بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المحتوى التوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.