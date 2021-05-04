“التجارة”: تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية بآلية منع التجمهر عند المداخل والمخارج

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أعلنت وزارة التجارة عن إجراء تعديل على البروتوكلات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، بدءاً من اليوم (الثلاثاء). وتضمنت التعديلات ما يلي: Source akhbaar24





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