︎ .

واشنطن 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن رفع عدد قبول اللاجئين في الولايات المتحدة من 15000 لاجئ إلى 62500 لاجئ، بسبب حالة اللاجئين الطارئة غير المتوقعة في البلدان حول العالم، ومخاوف إنسانية خطيرة.

وأفاد بايدن، في بيان صحفي أمس صادر عن البيت الأبيض، أن تعديل تخصيص القبول ومعالجة العدد المناسب من اللاجئين جاء بناءً على إحاطة إضافية، وعرض أكثر شمولاً فيما يتعلق بقدرة الإدارات والوكالات التنفيذية المكلفة بإدارة برنامج قبول اللاجئين الأمريكي على زيادة قبول اللاجئين أثناء الاستجابة للطلبات الأخرى.

// انتهى //

01:07ت م

0014 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / الرئيس الأمريكي يرفع الحد الأقصى لاستقبال بلاده للاجئين لعام 2021 إلى 62500 لاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.