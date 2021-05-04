رؤساء الهلال السابقين يدعمون الفريق قبل موقعة الشباب.. وبشرى سارة بشأن “الفرج” (صور)

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استأنف فريق الهلال، مساء الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال متابعة رئيس النادي سابقًا الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير فهد بن محمد، والأمير نواف بن سعد، ورئيس النادي الحالي فهد بن نافل.

وشهد المران الذي أشرف عليه مساعد المدرب عبداللطيف الحسيني، تدريبات لياقية متنوعة، وتطبيقات تكتيكية وفنية، كما شارك اللاعب سلمان الفرج في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ويتساوى الهلال والشباب في صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 48 نقطة لكلٍ منهما، فيما يأتي خلفهما الاتحاد بفارق نقطتين.

Source akhbaar24

