اخبار السعوديه

بالفيديو.. خطط تأمين زوار المسجد النبوي تتواصل.. وآلية لدخول المصلين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تعاون وتنسيق دائم مع الجهات المعنية..

تباشر الجهات المختصة خططها الأمنية التي وضعتها للحفاظ على أمن وسلامة زوار المسجد النبوي الشريف.

وتم الوقوف ميدانيًا على مختلف المواقع ودراسة آلية دخول المصلين وفقًا للاحترازات والإجراءات الوقائية المعلنة، مع التأكد من جاهزية جميع المواقع بالتعاون والتنسيق بين كل جهة ومناقشة خطط كل منها وجاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية الحالية التي فرضتها جائحة ، وفق «الإخبارية». 

وتتواجد الجهات الأمنية والخدمية في ساحات المسجد النبوي الشريف وحوله لتقديم أعلى درجات الخدمة الأمنية والإنسانية والتنظيمية لزوار المسجد والذين يلتزمون بالتوجيهات المقدمة فضلا عن التعاون وتطبيق للتعليمات المتعلقة بدخول المصلين.

اقرأ أيضًا: 

وزارة الصحة: 3 أمراض لا تمنع التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا