بالفيديو.. خطط تأمين زوار المسجد النبوي تتواصل.. وآلية لدخول المصلين

تباشر الجهات المختصة خططها الأمنية التي وضعتها للحفاظ على أمن وسلامة زوار المسجد النبوي الشريف.

وتم الوقوف ميدانيًا على مختلف المواقع ودراسة آلية دخول المصلين وفقًا للاحترازات والإجراءات الوقائية المعلنة، مع التأكد من جاهزية جميع المواقع بالتعاون والتنسيق بين كل جهة ومناقشة خطط كل منها وجاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، وفق «الإخبارية».

وتتواجد الجهات الأمنية والخدمية في ساحات المسجد النبوي الشريف وحوله لتقديم أعلى درجات الخدمة الأمنية والإنسانية والتنظيمية لزوار المسجد والذين يلتزمون بالتوجيهات المقدمة فضلا عن التعاون وتطبيق للتعليمات المتعلقة بدخول المصلين.

فيديو | خطط أمنية تضعها الجهات المختصة للحفاظ على أمن وسلامة زوار #المسجد_النبوي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QFl3cjiQIE — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 3, 2021

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