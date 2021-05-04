تطبيق «الأولى».. الإذاعة والتلفزيون تتيح قنواتها على منصتي جوجل وآبل

أتاحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، تطبيق «الأولى» لمشاهدة قنواتها على منصتي «GooglePlay» و«App Store»، بالإضافة لموقع الويب www.aloula.sa.

وأوضحت أن التطبيق مجاني وبدون إعلانات، ويوفر مزايا التصفح السهل والسريع مع جودة عالية في الصورة، مع خصائص تخطي المقدمة، واستكمال المشاهدة عند الجزء الذي توقف المشاهد عنده من البرنامج أو المسلسل.

وتشمل المرحلة الأولى للمنصة برامج الهيئة في رمضان لقناتي السعودية وSBC، أما المرحلة الثانية فتشمل إتاحة البرامج والمسلسلات التي تم عرضها سابقاً في القنوات، وخاصة في الدورات البرامجية السابقة، وبرامج ومسلسلات قناة ذكريات التي تعتبر كنز من المحتوى للمتابع السعودي.

بالإضافة للإنتاجات الحصرية السابقة من البرامج والمسلسلات التي كانت تعرض على الشاشة حصرياً وأحبها المواطن السعودي.

وتتيح منصة الأولى تصنيفات تخاطب جميع الأذواق، بين البرامج الاجتماعية والتاريخية والوثائقية والحوارية والترفيهية، والمسلسلات الكوميدية والاجتماعية.

كما توفر المنصة بثاً مباشراً لقنوات «السعودية وSBC وذكريات والإخبارية والقرآن الكريم والسنة النبوية».

الهيئة أطلقت المنصة بالتزامن مع إطلاق موقعين لقناتي السعودية وsbc تماشياً مع خطتها لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، مع التركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتھا كافة توافقاً مع رؤية 2030.

لتحميل التطبيق من App Store.. اضغط هنا

ولتحميل التطبيق من Google Play.. اضغط هنا.

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