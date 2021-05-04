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الخطوط السعودية: تطبيق «توكلنا» إلزامي لدخول مطارات المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - لابد أن تكون الحالة الصحية في التطبيق «محصن»..

أكدت الخطوط ، أن استخدام تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المطارات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «حالتي في توكلنا: لم تثبت إصابته هل أستطيع السفر خارج المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعدية عبر موقع «تويتر»: «بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار إلا من خلال استخدام تطبيق (توكلنا) وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق (محصن/لم تثبت إصابته)».

وأضاف: «حسب توجيهات الجهات الرسمية، سيتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة من صباح يوم الاثنين ٥ شوال الموافق 17 مايو 2021، وفق الضوابط والاحترازات التي وضعتها الجهات المختصة».

وواصل: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي.اضغط هنا».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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