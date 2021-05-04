وزراء الداخلية العرب: الحوثيون تجاوزوا كل الحرمات والحدود

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي استهدفت عدداً من المدن بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الأمانة في بيان من مقرها بالعاصمة التونسية: إن الأمانة العامة للمجلس تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ودليلاً بارزاً على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها وانتهاكاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيرة إلى رفض الميليشيات الحوثية المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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