اخبار السعوديه

لتجنب الإلغاء.. منصة «أبشر» توجه نصيحة حول أرقام الجوالات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تتعلق بحالة استخدامها في غير حساباتهم..

جددت منصة أبشر التأكيد على أهمية عدم استخدام أرقام الجوالات الخاصة بالمستفيدين في حسابات غير حساباتهم؛ وذلك تجنبًا لإلغائها.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن رقم الجوال الخاص يكون للمستفيد فقط ويرجى عدم استخدامه في أي حساب آخر تجنبًا لإلغائه، مع زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر
أو حجز موعد وزيارة موظفي الأحوال أو الجوازات لتحديث رقم الجوال.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المنصة، قالت فيه إحدى المستفيدات: لدي مشكلة في حساب بنتي، فبعد ما وثقت البصمة لابنتي ورقم الجوال فتح حسابها في ابشر مرة واحدة ومن بعدها لم يعاود الفتح ورد بأن رقم الجوال غير موثق فما هي المشكلة؟.

وردت المنصة، بأن المستفيدين يمكنهم معرفة مواقع مراكز الخدمة من خلال زيارة الرابط:

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا