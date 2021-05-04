لتجنب الإلغاء.. منصة «أبشر» توجه نصيحة حول أرقام الجوالات

جددت منصة أبشر التأكيد على أهمية عدم استخدام أرقام الجوالات الخاصة بالمستفيدين في حسابات غير حساباتهم؛ وذلك تجنبًا لإلغائها.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن رقم الجوال الخاص يكون للمستفيد فقط ويرجى عدم استخدامه في أي حساب آخر تجنبًا لإلغائه، مع زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر

أو حجز موعد وزيارة موظفي الأحوال أو الجوازات لتحديث رقم الجوال.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المنصة، قالت فيه إحدى المستفيدات: لدي مشكلة في حساب بنتي، فبعد ما وثقت البصمة لابنتي ورقم الجوال فتح حسابها في ابشر مرة واحدة ومن بعدها لم يعاود الفتح ورد بأن رقم الجوال غير موثق فما هي المشكلة؟.

وردت المنصة، بأن المستفيدين يمكنهم معرفة مواقع مراكز الخدمة من خلال زيارة الرابط: