الحصيلة 9 مركبات.. القبض على مواطِنَين تورطا في سرقة سيارات بجدة

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطِنَين ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة 9 مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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