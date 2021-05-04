تنويه من وزارة الموارد البشرية لأصحاب الشكاوى «حفاظًا على الخصوصية»

أهابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمستفيدين من خدماتها، بمراعاة الحفاظ على خصوصيتهم أثناء توجيه الشكاوى الرسمية.

وقالت، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، «حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حفظ خصوصية عملائها يرجى حذف التغريدة (متعلقة بأحد المستفيدين) وإعادة إرسالها عبر الرسائل الخاصة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة؛ وذلك بهدف الحد من العمالة المخالفة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.

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