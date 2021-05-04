شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بدءًا من اليوم.. «التجارة»: 7 تعديلات في بروتوكولات المراكز والمولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة، تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

ويشمل التعديل، تخصيص عدد كافٍ من حراس الأمن ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية، وتوفير مسارات متعوجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر، ومنع دخول أي مخالف للإجراءات الاحترازية.

كما يسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المختصة مع تطبيق البروتوكولات الخاصة.

كما تشمل التعديل، وضع لوحات إرشادية على كل المدخل تبين الطاقة الاستيعابية والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد، ووضع علامات وملصقات التباعد في المساحات الخارجية وقبل المداخل لمنع التجمهور، ويجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق "توكلنا".