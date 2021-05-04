تعديل بروتوكولات المراكز التجارية والمولات.. آلية لمنع التجمهر وتوكلنا لإدارة التجمعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22/ 09/ 1442هـ.

تعديلات:

ونشرت التجارة إنفوجرافيك يبين التعديلات في البروتوكولات الوقائية، وكذلك تعديل البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام في الطاقة الاستيعابية، منها آلية لمنع التجمهر واستخدام تطبيق توكلنا لإدارة التجمعات.

وجاءت التعديلات كما يلي:



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