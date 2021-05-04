إحباط تهريب 961 كيلو حشيش و44.7 طن قات في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب 961 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، و44.7 طن من القات المخدر إلى المملكة.

متابعة أمنية:

وقالت الداخلية عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بالمتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف اقتصاد المملكة وشبابها بالمخدرات، أحبط حرس الحدود محاولة تهريب 961 كيلو جرامًا من الحشيش في منطقة جازان، منها 515 كيلو تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

47 متهمًا:

وتابعت الداخلية أنه تم القبض على المتورطين في تهريب المخدرات وهم 47 متهمًا منهم 18 إثيوبيًّا و18 مواطنًا و11 يمنيًّا، تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتسليمهم إلى الجهة المختصة.

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