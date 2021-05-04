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شكرا لقرائتكم مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية
قال: سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مالك نجر، مصمم ومنتج الرسوم المتحركة، أن مسلسل “مسامير” موجه أكثر للكبار وكان طموحهم عملًا كوميديًّا سعوديًّا شعبيًّا قريبًا من واقع متابعات الخليج 365.
سخرية من كل شيء:
وتابع نجر في حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر ويذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: “سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا”.
كما رد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى “أهل البادية”.
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