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مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية

قال: سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مالك نجر، مصمم ومنتج الرسوم المتحركة، أن مسلسل “مسامير” موجه أكثر للكبار وكان طموحهم عملًا كوميديًّا سعوديًّا شعبيًّا قريبًا من واقع متابعات الخليج 365.

سخرية من كل شيء: 

وتابع نجر في حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر ويذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: “سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا”.

كما رد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى “أهل البادية”.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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