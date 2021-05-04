صالح جريبيع يحدث عن أعداء رؤية 2030 في أدبي الأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الأحساء

يقيم النادي الأدبي في الأحساء ضمن برامج الرمضانية الافتراضية، عبر تطبيق Zoom مساء يوم غد الثلاثاء، عند التاسعة والنصف محاضرة للمحلل السياسي صالح جريبيع الزهراني يسلط الضوء فيها على الدور الحاقد الذي يقوم به أعداء رؤية المملكة 2030 لتشويه الحقائق الساطعة التي تحققت خلال خمس سنوات من عمر هذه الرؤية الطموحة، وستتحقق في السنوات القادمة.

الملا يدير اللقاء:

ويدير اللقاء الإعلامي الكويتي محمد الملا، المستشار الإعلامي لنقابة الصحفيين في دولة الكويت، وسيكون رابط المحاضرة متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية لمن يرغب في الدخول والمشاركة.



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