الحج والعمرة: ارتفاع الطاقة التشغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أنه تم وضع خطط استباقية للعشر الأواخر من رمضان.

إدارة الحشود:

وتابع مشاط في تصريحات إلى العربية، أنه يتم العمل على إدارة الحشود بتطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة التشغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

ضوابط العمرة والصلاة:

ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

محصن

محصن جرعة أولى

أو محصن متعافٍ

– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

– منع اصطحاب الأطفال.

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