أوامر ملكية: سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين.. والإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتعيينه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.كما تضمنت الأوامر تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة ‫الهيئة السعودية للفضاء‬، وفيصل بن فاضل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط، والدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة. والدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وتعيين بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعدا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.



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