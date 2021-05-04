أوامر ملكية: سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين.. والإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط

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والدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وتعيين بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعدا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
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