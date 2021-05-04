شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تبحث تكامل منظومة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى خلال اجتماعها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة، التقرير السنوي للهيئة لعام 1442/1441 هـ.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أعضاء المجلس، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.

كما جرت مناقشة التأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات الهيئة، إضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها التي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.

وطرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في المدة المقبلة.

المناقشات تناولت:

لأهداف الاستراتيجية للهيئة

آليات الحوكمة

الإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز

تكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة