دعم حماية حقوق الإنسان بتعزيز مفاهيم الصحة النفسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة حقوق الإنسان والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مذكرة تعاون بينهما، بهدف دعم حماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز مفاهيم الصحة النفسية والتخفيف من الضغوط وتحسين جودة الحياة وتطوير المهارات لمختلف فئات وشرائح المجتمع، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. ووقع المذكرة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال، والمدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد الحبيب. وتشمل مجالات التعاون بين الجهتين - وفقا للمذكرة - حماية حقوق المرضى النفسيين وإعداد التقارير المشتركة عن الخدمات النفسية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باستخدام دليل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والعمل على مبادرة جودة الرعاية وحقوق الإنسان في مرافق الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي لدعم قضايا ومفهومات الصحة النفسية وفق عدد من المبادرات والبرامج المشتركة، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالشكاوى المقدمة من المرضى النفسيين بالصحة النفسية.

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