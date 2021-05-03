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السعودية | شاهد..قيادة المملكة مثالاً يحتذى في عدلها وحكمتها

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 9 دقائق - 12:00 صباحًا, 4 مايو 2021 م

المناطق_ الرياض

رغم محاولات الإعلام المناوئ للمملكة لحجب نجاحات المملكة وتفوقها على الصعيدين العربي والعالمي إلا أن صوت الشعوب لا يمكن إسكاته ولا يمكن لهذا الإعلام تجاهل تعبيره عن آرائه بعيداً عن القيود الإعلامية.
كما أن محاولة تلك الوسائل القذرة والمكشوفة لزعزعة موقع المملكة العربي والإسلامي والدولي بات مكشوفاً لتلك الشعوب التي بدأت تطالب بنقل تجربة المملكة في حربها على الفساد الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير .
إن ما قامت به قيادة المملكة من ملاحقة للفساد وإحلال العدل والمساواة وصناعة قوانين وأنظمة ساوت الأمير والتاجر والفقير وجعلتهم سواء أمام القانون، جعل من تلك الشعوب تتأمل في حكومات شبيهة تحارب الفساد وتعمل لشعوبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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