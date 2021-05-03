شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال جدة» يباشر 7918 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر في جدة والمراكز التابعة لها 7918 بلاغا خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان. وتنوعت البلاغات ما بين "حوادث مرورية – مرضية" تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وبلغ عدد الحوادث المرورية (1920) بلاغا, وبلاغات الحالات المرضية (5998) بلاغا ، ما بين أمراض السكري والتنفسية والإغماءات، وغيرها من الأمراض، وهي النسبة الأعلى من تلقي البلاغات خلال هذه الفترة.

فيما بلغ عدد المراكز الإسعافية داخل محافظة جدة والمراكز التابعه لها (35 ) مركزاً إسعافياً تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وإخصائيين وفني إسعاف، بالإضافة إلى عربات الجولف التي تعمل في كورنيش جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.