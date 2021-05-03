شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية البنات» بالأحساء تناقش تطبيق مهارات المستقبل التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم, ندوه افتراضية بعنوان "تطبيقات مهارات القرن 21 في العمليه التدريبية"، التي استهدفت عميدات ووكيلات كذلك مدربات المنشآت التدريبية.

وأوضحت وكيلة شؤون التدريب بالكلية هبة الحمام أن الندوة شارك فيها نخبة من المدربات وأعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات بهدف إثراء المستفيدات بمجموعة من المهارات الداعمة للعملية التدريبية بحيث تتلاءم المخرجات بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال مناقشة عدد من المحاور منها: تطبيق مهارات المستقبل في الأساليب التدريبية والمشاريع التدريبية وكذلك تطبيقها في مرحلة التدريب التعاوني.

وبينت أن الندوة حرصت على تغطية أغلب المهارات من خلال استعراض عينه من التجارب في توظيف تلك المهارات وآلية العمل ونتائج تلك التجارب.