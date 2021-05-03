شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: غرامة 200 ألف والسجن عامين لمخالفي «العزل الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت النيابة العامة، إن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وذكرت النيابة: "يحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة".