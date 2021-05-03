بائعة الخضار: فكوني من جوالاتكم وتصويركم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلن المتحدث باسم أمانة الشرقية، محمد الصفيان، أنه تم تخصيص محل تجاري مكيف في مكان لائق لـ بائعة الخضار التي تم تصويرها والتنمر عليها في مواقع التواصل.

مقر دائم:

وتابع أن نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بتوفير مقر للسيدة أم زياد- بائعة الخضار- كما تم التوجيه بمنح مقر دائم للسيدة في سوق الخضار بالدمام كما أجرى اتصالًا بالسيدة ليبلغها بذلك؛ وذلك لمنع تعرضها للشمس ومخاطر الطريق وكسب الرزق بشكل آمن ورسمي.

فكوني من جولاتكم:

من جهتها، طلبت أم زياد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، من الجميع أن يتركوها بدون تصوير، مضيفة: “فكوني من جوالاتكم وتصويركم”.

وقدمت شكرها إلى القيادة الرشيدة وأمير الشرقية على دعمهم لها، متابعة أنها لم تعد تريد أي شيء بعد هذا التقدير الذي وجدته من الجميع.



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