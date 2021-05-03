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البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على الانتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على الانتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني

أدنت إطلاق باليستيين وعدد من الطائرات المفخخة تجاه

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت البحرين بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل عدائي ممنهج يجسد إصراراً من الحوثي على استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاكاً متواصلاً للقانون الدولي الإنساني.

تضامن مع السعودية:

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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