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النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي

من يفعل ذلك يضع نفه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس ، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي- الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم؛ حتى لا يقع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

عقوبات: 

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بالعقوبات الآتية:

  • السجن مدة تصل إلى سنتين.
  • غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
  • إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.
  • مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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