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شكرا لقرائتكم النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03
النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي
من يفعل ذلك يضع نفه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أنه صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي- الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم؛ حتى لا يقع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.
عقوبات:
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بالعقوبات الآتية:
- السجن مدة تصل إلى سنتين.
- غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.
- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.
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