الحميدي يدشن مشروع نظافة أبها في حلته الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

دشن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مشروع نظافة مدينة أبها، اليوم الاثنين، والذي يعد من أكبر المشاريع بالمنطقة والأهم من الناحية الإستراتيجية، كما أنه يعد أحد المشاريع المخدومة ضمن مظلة (منصة مدينتي)، والتي سيتم تدشينها في وقت لاحق.

لون جديد:

وأوضح الحمادي أنه تم اعتماد اللون الجديد للمشروع وشعاره بموافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وسيوفر المشروع العديد من البرامج الجديدة والتي ستساعد على إحكام الرقابة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، ومن أهمها توفير خدمات نظام تتبع المركبات وخطوط سيرها وتفريغ الحاويات في وقتها وحظر بعض الأماكن ومنع دخول عمال ومعدات النظافة إليها، وذلك لمعالجة السلوكيات الخاطئة للعمالة والسائقين، كما تم تأمين الحاويات سعة 1700 لتر و260 لترًا الجديدة والمزودة بكفرات وغطاء لتقليل الروائح والانبعاثات وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

تلقي البلاغات:

وتفحص الحميدي شخصيًّا آليات ومعدات النظافة للتأكد منها، مؤكدًا ترحيب الأمانة بالمواطنين لتلقى البلاغات عبر نظام 940 أو أي ملاحظات أو قصور في الأداء، واعدًا بالاستمرار في تقديم مستويات أفضل خلال الفترة القادمة.

يذكر أن أمانة عسير قد اعتمدت الهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للنظافة، كما تم إنشاء إدارة جديدة تابعة لها تحت مسمى (إدارة البلاغات والمتابعة)، وهي تختص بتلقي البلاغات ومتابعتها لحين معالجتها وإغلاقها.



شارك الخبر